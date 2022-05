Covid, un decesso al San Pio ma crescono le dimissioni Nell'ospedale di Benevento ha perso la vita una donna di Arpaia di 75 anni

Si torna a morire nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ore ha perso la vita una donna di Arpaia di 75 anni che era ricoverata nel reparto di malattie infettive del padiglione Santa Teresa della Croce.

Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate fino al decesso.

Sale così a 479 su complessivi 2061 trattati i decessi presso l'Area Covid dedicata.

Per fortuna, però, si registra anche un boom di dimissioni, ben cinque i pazienti guariti che sono potuti tornare a casa.

E uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Medicina Interna Covid, si è negativizzato ed è stato traferito in un reparto di degenza ordinaria.

Sono dunque 25 ora i ricoverati nell'area covid: 15 sanniti e 10 di altre province.

Un piccolo paziente è un terapia intensiva neonatale covid, undici i pazienti che hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 13 sono nel reparto di malattie infettive.