Covid: cala l'incidenza, ma il Sannio resta tra le 10 province con più contagi Nel Sannio 559 casi ogni 100mila abitanti (una settimana fa erano 700)

Sono solamente quattro le province dove l'incidenza (tasso di positivita' al Covid) aumenta: Bologna (+3,2%), Rimini (+0,4%), Biella (+1,7%) e Nuoro (+32,7%). In base al monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe (per il periodo 11-17 maggio), sono poi solo 17 le Province dove l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti. Si tratta di Chieti (741), Salerno (647), Nuoro (640), Pescara (638), Sud Sardegna (620), Ascoli Piceno (605), Crotone (603), Cagliari (600), Teramo (594), Avellino (588), Oristano (571), Campobasso (571), Benevento (559), Terni (543), Bologna (537), L'Aquila (531) e Fermo (518). A livello regionale, l'incidenza e' in diminuzione ovunque: il calo percentuale maggiore si registra in Calabria (-22,7%), seguita da Basilicata e Sicilia (entrambe con -21,6%), da Veneto (-21,3%) e Liguria (-20,7%). Sostanzialmente stabile, invece, l'incidenza in Sardegna (-0,1%).

Un miglioramento per il Sannio dunque, sebbene resta tra le provincie con più casi: nella scorsa settimana infatti l'incidenza era a 698 casi ogni 100mila abitanti.