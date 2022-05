Consiglio direttivo Asi, la Provincia nomina i quattro rappresentanti Entrano Pietrovito, Falzarano, Sachella e Vessichelli

Il presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha nominato i quattro rappresentanti dell’Ente in seno al Consiglio Direttivo dell’Area di Sviluppo Industriale di Benevento. Si tratta di: Antonio Pietrovito, libero professionista, consulente aziendale di Sant’Agata de’ Goti; Vincenzo Falzarano, docente di ruolo di Istituto Superiore di Airola; Simona Sauchella, dipendente di Società privata di Torrecuso (BN) e Domenico Vessichelli, avvocato libero professionista di Paduli.

Il presidente Lombardi ha augurato buon lavoro ai neo Consiglieri: “Si tratta di personalità”, ha commentato, “che vantano Curriculum professionali ed esperienze di lavoro di grande livello che potranno dare un contributo importante e significativo allo sviluppo del Consorzio ASI in un momento assai delicato per la congiuntura economica. D’altro canto, si dischiudono in questo momento storico grandi opportunità per il Sannio anche per gli imponenti lavori pubblici nel settore delle infrastrutture materiali commissionati dal Governo e dalla Regione Campania: i rinnovati organismi dirigenti dell’ASI sapranno dare – ne sono davvero convinto - le risposte giuste ed adeguate alle attese della società sannita”.