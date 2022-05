Covid: "A Benevento 155 casi nelle ultime 24 ore" I numeri della Protezione Civile

Con 155 casi nelle ultime 24 ore torna a crescere il numero di positivi in provincia di Benevento.

Nonostante il trend dei positivi al coronavirus sia in discesa la Gimbe ha documentato come il Sannio resti una delle province italiane dove il covid presenta tuttora un'incidenza importante.

Benevento infatti è tra le prime dieci province per numero di casi: con un numero superiore alla soglia limite di 500 casi per 100mila abitanti a settimana.

E i numeri della Protezione Civile sembrano confermarlo: con 155 nuove infezioni confermate nelle ultime 24 ore.