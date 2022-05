Produzione scientifica, Unisannio tra i migliori atenei d'Italia L'ateneo di Benevento ora può concorrere al finanziamento ministeriale che premierà 180 Dipartimenti

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio tra i 350 migliori Dipartimenti Universitari d’Italia. La valutazione svolta dall’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca) sulla produttività scientifica consentirà anche all’ateneo sannita di concorrere per il finanziamento riservato ai Dipartimenti di Eccellenza.

Il Dipartimento di Ingegneria - già d’Eccellenza nella precedente selezione del 2017 - si appresta a riconfermare il suo primato nel panorama nazionale, in un contesto fortemente competitivo. Adesso, infatti, è nelle condizioni di concorrere al finanziamento ministeriale che premierà 180 Dipartimenti in tutta Italia.

“Siamo già al lavoro – ha dichiarato il direttore del DING UniSannio Nicola Fontana – per predisporre un progetto innovativo in grado di confermare l’importante riconoscimento. Sono fiero di affermare che questi risultati premiano l’impegno quotidiano della nostra classe docente, dei ricercatori e di tutto il pesonale”.