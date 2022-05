Detenuti: il garante Ciambriello presenta la relazione annuale a Benevento Appuntamento lunedì 23 maggio all'Orto di Casa Betania

Nel pomeriggio di lunedì 23 Maggio alle ore 15;30 presso la sede della Fattoria Sociale Orto di Casa Betania in via Marco da Benevento, il Garante campano delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, prof. Samuele Ciambriello, presenterà la “Relazione annuale 2021”, scritta in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva in cui si ripercorre l’operato del Garante con particolare approfondimento sui temi relativi alla condizione delle persone sottoposte a misure privative della libertà personale nel contesto territoriale di Benevento.

Un rapporto dettagliato in cui si analizzano in maniera analitica e oggettiva i dati relativi alla condizione dei detenuti nella Casa Circondariale “ Pasquale Campanello” di Ariano Irpino, nella Casa circondariale “ Capodimonte” di Benevento e nell’Istituto Penale minorile di Airola con particolare riferimento alla qualità di vita di coloro che vivono nell’Area penale esterna, ovvero chi sta espiando la pena con misure alternative al carcere, e ai diversi percorsi di rieducazione e risocializzazione, attraverso progetti, corsi di formazione e di istruzione, proposti dal Garante stesso e dall’Amministrazione Penitenziaria.

Si affrontano, altresì, questioni relative alla permanenza di soggetti ‘fragili’, nonché relative alla vigilanza sull’operato del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SS.PP.DD.CC) nel contesto territoriale di Benevento e al controllo dei Trattamenti sanitari obbligatori.

Parteciperanno alla tavola Rotonda il Garante campano Samuele Ciambriello, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Aldo Policastro, il Presidente del Tribunale di Benevento, Marilisa Rinaldi, il Presidente di Sorveglianza dei Minorenni, Margherita Di Giglio, il Presidente della Camera Penale di Benevento, Simona Barbone, la Direttrice UEPE, Marisa Bocchino, il Presidente “Rete di Economia Civile Sale della Terra” Angelo Moretti.

Saranno presenti altresì i consiglieri regionali della Campania, i rappresentanti dell’area educativa, i rappresentanti dell’area sanitaria, rappresentati della Polizia penitenziaria, avvocatura e il mondo dell’associazionismo e del volontariato, che lavora dentro le strutture penitenziarie.