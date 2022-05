San Pio: si allenta la morsa del covid. Nessun ricovero e nessun decesso I pazienti positivi passano da 27 a 25

Nessun nuovo ricovero e cala anche il numero di pazienti positivi al coronavirus ospitati nel padiglione Santa Teresa dell'ospedale San Pio di Benevento.

Si attenua dunque la morsa del covid sul nosocomio cittadino, visto che nelle ultime 24 non si registrano né nuovi accessi né per fortuna decessi.

Non ci sono neppure dimissioni, ma di fatto il numero dei pazienti – covid cala da 27 a 25: ciò in virtù di un paziente che si è negativizzato ma è stato trasferito in altro reparto per ricevere cure di cui necessita e di un paziente che era in area covid del pronto soccorso ma è stato mandato a casa in isolamento fiduciario.