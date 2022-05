Samte, recupero dei crediti dai comuni morosi, Mauro incontra Prefetto La maggior parte dei sindaci hanno rateizzato il debito per sanare la situazione

Il presidente dell'organismo di liquidazione della Samte, Domenico Mauro, è stato ricevuto dal prefetto di Benevent, Carlo Torlontano per fare il punto sulla corrente gestione finanziaria della società provinciale. Mauro ha illustrato lo “stato dell'arte” rispetto al recupero crediti nei confronti dei comuni morosi: "nonostante le difficoltà economiche in cui versano i comuni, la maggioranza dei sindaci, con impegno, ha fatto ricorso a delle rateizzazioni per estinguere il proprio debito nei confronti della Samte, mentre con altri è in atto un costante dialogo per risolvere la questione nell'immediato".

Il Prefetto, nel comunicare al presidente Mauro che la Prefettura ha già inviato ai sindaci dei Comuni della Provincia che hanno posizioni debitorie nei confronti della SAMTE diverse note di sollecito al pagamento di quanto dovuto, "ha convenuto - spiegano dall aSamte - con lo stesso presidente sul fatto che il versamento del costo del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti è un obbligo sancito dalla legge in uno alla circostanza che la giustizia amministrativa ha sancito che le discariche, benché chiuse o esaurite, rientrano nel ciclo dei rifiuti". Mauro, che attualmente sta fungendo anche da “supplente” all'Ato, ha aggiunto "che il mantenimento degli impianti di gestione della Samte è necessario per poter accogliere le imminenti finanziamenti/progettualità regionali. Ciò contribuirebbe a definire e concretizzare il ciclo dei rifiuti per la provincia di Benevento, anche per assicurare i livelli occupazionali ed evitare ai dipendenti della società provinciale ulteriori sacrifici economici".