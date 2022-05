Storia di una chiesa, di un papa e di una suora. Archeoclub per San Filippo Giovedì visite guidate alla chiesa al Triggio

Nella giornata di giovedì 26 maggio, festività liturgica di San Filippo Neri, l’Archeoclub di Benevento organizza le visite guidate all’omonima chiesa, annessa all’ex orfanotrofio. Di intesa con l’Ente Morale San Filippo Neri e in collaborazione con l’Auser Filo d’Argento e il Liceo Musicale Guacci, la chiesa sarà aperta nella fascia mattutina dalle ore 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19. Il programma previsto è il seguente. La mattina sarà dedicata alle visite degli studenti. Date le dimensioni ridotte della chiesa, che non consente la presenza di molte classi in contemporanea, si prega di prenotare l’orario di visita al 389 998 4903.

Nel pomeriggio ci saranno visite libere dalle 17:00 alle 18:00. Dalle 18:00 alle 19:00 ci sarà il racconto “Storia di una chiesa, di un papa e di una suora”, curato da Francesco Morante, Giuseppe Patrevita, Maurizio Cimino e Lucia De Francesco, con l’intervento musicale dell’ensemble “Florilegium Musicae”, coordinato dalla prof.ssa Selene Pedicini.