Sostenibilità ambientale, tavola rotonda all'Unisannio con Bonavitacola Martedì esperti, docenti, imprenditori a confronto sul tema

Martedì 24 maggio si terrà all’Università del Sannio la tavola rotonda "La Campania per il clima. Nuove idee per la sostenibilità ambientale”. L’evento, organizzato dal Coordinamento Sostenibilità Ambientale dell’Osservatorio Gestione Rifiuti della Regione Campania, sarà ospitato alle ore 9.30, presso l’Aula 2 del polo didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie di Via dei Mulini. Il confronto tra esperti, docenti, imprenditori e amministratori sui temi della sostenibilità ambientale rappresenta una consultazione preparatoria, per la condivisione di strategie, in vista del Forum regionale su acqua, aria, rifiuti, economia circolare, la sfida ecologica della Regione Campania per il benessere e lo sviluppo.

La tavola rotonda sarà aperta dai saluti del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente di Confidustria Benevento Oreste Vigorito.

Introduce Enzo De Luca, presidente dell’ORGR Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti Campania. Intervengono: Antonello Barretta, direttore generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; Francesco Pepe, ordinario Impianti Chimici Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio; Carmine Guarino, ordinario Biologia Vegetale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio; Stefano Sorvino, direttore generale Arpa Campania. Modera Rosa Marmo, dirigente di Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell’habitat marino e costiero – Parchi e reserve naturali.

Il dibattito sarà aperto a docenti e studenti dell’ateneo sannita. Conclude Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta Campania e assessore all’Ambiente.