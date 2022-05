Covid, al San Pio muore un uomo di 37 anni Nell'ospedale di Benevento ha perso la vita il giovane di San Martino Valle Caudina

Ancora un decesso nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Purtroppo ha perso la vita un uomo di soli 37 anni, di San Martino Valle Caudina, che era ricoverato in terapia sub intensiva.

Sale così a 480 su complessivi 2066 trattati i decessi presso l'Area Covid dedicata.

Per fortuna, però, si registrano anche due dimissioni e purtroppo un nuovo ricovero.

Sono dunque 23 ora i ricoverati nell'area covid: 14 sanniti e 9 di altre province.

Undici i pazienti che hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 11 sono nel reparto di malattie infettive e uno si trova ricoverato al pronto soccorso.