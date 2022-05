Piazza Piano di Corte. Il gestore di un locale denuncia: abbandono e pericolo "Scavi profondi metri senza protezione. Eppure il sabato sera la zona è un punto nevralgico"

Denuncia una situazione di degrado e pericolo con la quale convive ormai da tempo uno dei gestori di un locale che si trova in Piazza Piano di Corte, segnalando lo stato in cui versa la piazza.

“Domenica sera, 15 maggio, - racconta - un gruppo di signori, inciampando sulle passerelle di legno, ha rotto una delle recinzioni in piazza; da quel 15 maggio le cose non si sono mosse di un solo millimetro. Questa settimana non sono venuti operai, non si è andati avanti con i lavori. Da quel 15 maggio infatti, si può accedere indisturbati in un cantiere con scavi profondi 2/3 metri, con le attrezzature lasciate in balia dei passanti. Questa sera è sabato, in una piazza che è un punto nevralgico e di ritrovo per i giovani e giovanissimi; ragazzi che avranno libero accesso in una zona cantierizzata che al contrario dovrebbe essere messa in sicurezza e costantemente monitorata.

Non esiste un minimo di manutenzione, gli accessi per i nostri locali sono due blocchetti di tufo con delle tavole di legno appoggiate sopra (che dovrebbero fungere da scalini) che noi quotidianamente dobbiamo sistemare, un corridoio largo un paio di metri con una passerella in legno che in alcuni punti ha perso il sostengo e quindi si sposta e si rischia di cadere.

Un collega in piazza ha chiuso i battenti, non si riesce a lavorare così, già con una zona cantierizzata in piena estate sarà dura, ma vivere anche con la costante preoccupazione che qualcuno si faccia male perchè non c'è un minimo di interessamento, non c'è il minimo di manutenzione di messa in sicurezza.

Lo sconforto e l'abbandono in questo silenzio assordante delle istituzioni ci fa sentire completamente abbandonati, se non fosse per il Comitato di Quartiere che come noi sta vivendo e denunciando il nostro stesso disagio, nessuno saprebbe della situazione drammatica in cui riversa il centro storico.

Tutto tace, ma i danni dei fallimenti e delle perdite dei locali commerciali causati dall'incuria e dall'indifferenza delle istituzioni, chi li dovrà pagare?”.