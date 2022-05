Capaci di luce, a trent'anni dalla strage il ricordo di Libera Lunedì alle 17.30 nei pressi del tribunale

Il Coordinamento provinciale di Libera a Benevento e il Presidio scolastico ITI Lucarelli di Benevento, dedicato alla memoria di “Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano”, promuovono lunedì 23 maggio l'iniziativa “Capaci di Luce”, un momento composto da letture, musica e riflessioni per ricordare, nel trentesimo anniversario, la strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L'iniziativa avrà luogo alle ore 17.30 presso il piazzale antistante al Tribunale di Benevento in via Raffaele De Caro con la partecipazione delle scolaresche che hanno aderito al percorso “di luce” in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. Sono previsti i saluti del Presidente del Tribunale di Benevento, Marilisa Rinaldi e del Procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro.