La prevenzione a scuola con la Croce Rossa di Benevento All'Istituto 'Lucarelli' screening per la tiroide, il dottor Rinaldi: importante partire dai giovani

Non solo nelle piazze con dimostrazioni pratiche di primo soccorso e visite gratuite, la Croce Rossa con le infermiere volontarie entra a scuola per promuovere la cultura della prevenzione. E così all'Istituto Tecnico industriale 'Bosco Lucarelli' si è svolta una giornata dedicata dedicati agli screening per la tiroide.

Un impegno che vede in campo il dottor Carlo Rinaldi, specialista in endocronologia, che per l'occasione ha ribadito l'importanza di coinvolgere soprattutto i più giovani: “La prevenzione dovremmo partire dappertutto ma specialmente a livello scolastico. Merito dunque alla croce rossa che pensa a queste iniziative e noi siamo sempre disponibili a collaborare”.

L'iniziativa con le infermiere volontarie del comitato di Benevento pertanto ha consentito pertanto di coinvolgere gli studenti e proseguire con l'attività volta a promuovere sempre più la cultura della prevenzione: “Viviamo un periodo in cui la prevenzione è importante proprio come aspetto culturale”, ha ribadito Maria Gabriella Fedele, dirigente dell'Istituto tecnico industriale di Benevento.