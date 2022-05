Covid: 4 nuovi ricoveri al San Pio Non si placa la morsa del coronavirus sulla provincia di Benevento

Ancora non si placa la morsa del covid sulla provincia di Benevento. Risale il numero di pazienti ricoverati al San Pio, infatti: nella sola giornata di ieri sono stati ben 4 i pazienti che per le complicanze del coronavirus hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale.

Erano presenti 22 pazienti nella giornata di ieri ed oggi il numero, tenendo in considerazione anche le dimissioni di un paziente ormai guarito, è risalito a 25 degenti nel padiglione Santa Teresa.

Oggi il San Pio vede ancora vuota la terapia intensiva, un solo paziente in terapia intensiva neonatale dedicata al covid, 9 in pneumologia intensiva, 14 in malattie infettive, 1 paziente nell'are di isolamento del pronto soccorso.