Troppi cinghiali a Benevento: "Ormai sono un pericolo: serve soluzione" Palladino scrive alle autorità: "Sono ovunque: persino in tangenziale, e sono un rischio"

Tanti, troppi cinghiali in città, per questo Marcello Palladino, consigliere comunale di Benevento, ha scritto al sindaco, al consigliere regionale Abbate, alla polizia municipale e ai carabinieri forestali per chiedere che la situazione venga affrontata: “Si segnala che, numerosi sono gli avvistamenti di cinghiali nella città di Benevento da parte dei cittadini. In modo particolare, essi sono stati avvistati in presenza dei fiumi - anche dallo scrivente che li ha notati in via Valfortore e Pezzapiana di Benevento - zona Pista ciclabile di Benevento di proprietà della Provincia, via Dei Longobardi e zona tratta ferroviaria del percorso turistico ex Bn/Cb. Si hanno notizie poi di avvistamenti anche in via Napoli, altezza Tangenziale Ovest e nel fiume Sabato. I cinghiali, giungono ormai sino alle proprietà private, non lontane dai fiumi, nei terreni coltivati ad uliveti, vigneti o altro, insidiando le colture, alla ricerca di cibo. Sarebbe utile attivare un tavolo tecnico onde assumere decisioni nell'interesse della cittadinanza, sia a livello di comunicazione (come comportarsi in caso di incontri con tali animali) sia per la chiusura dei varchi in prossimità dei fiumi perché essi, da tali varchi, in risalita, giungono in prossimità delle abitazioni o nelle strade. Inoltre, si sollecita la Regione Campania, ad attivare ogni procedura utile anche nell'interesse degli agricoltori (e non solo), onde evitare la distruzione dei raccolti o il pericolo in generale. In passato, l'Ente regionale, finanziava ad esempio recinzioni rafforzate per evitare che i cinghiali arrivassero sin dentro i cortili delle abitazioni private o altri metodi per evitare l'avvicinamento dei cinghiali ai terreni. E' evidente che è necessario contemperare la tutela degli animali stessi con il pericolo che deriva dalla loro presenza in strada (causa di sinistri stradali) o negli ambienti privati (se si sentono minacciati, possono anche caricare l'uomo)”.