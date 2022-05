Flixbus aumenta collegamenti con Benevento: corse anche per Avellino e Salerno Collegamenti diretti anche con Bologna, Venezia, Trieste, Milano e con Puglia, Molise e Abruzzo

Con l’avvicinarsi del periodo estivo, FlixBus potenzia i collegamenti con Benevento, portando a circa 40 il numero delle località collegate con il capoluogo sannita.

Questo incremento consentirà a chi parte dal Sannio di ampliare le proprie opportunità di viaggio, e contemporaneamente permetterà ai visitatori di raggiungere più facilmente il territorio.



Una delle principali novità è costituita dai primi collegamenti tra Benevento e altre destinazioni in Campania: sono infatti già attive le rotte con Avellino (raggiungibile in 40 minuti) e Salerno (a un’ora e 25 minuti), a cui si aggiungeranno, a partire dal 10 giugno, quelle con Caserta, che sarà collegata in un’ora e 40 minuti.

Con queste tratte, FlixBus consentirà a chi raggiunge Benevento dall’estero e dalle altre aree del Paese di spostarsi con facilità nella regione, in linea con la volontà di veicolare i flussi turistici lungo itinerari meno noti e creare così opportunità per il turismo locale, oltre ad agevolare gli spostamenti dei passeggeri sanniti.

Restano operative le rotte con molte delle principali città italiane: Roma è infatti raggiungibile senza cambi in sole 3 ore, e sono disponibili, fra gli altri, collegamenti diretti anche con Bologna, Milano e Torino, a cui si aggiungeranno, a partire da giugno, quelli attivi verso Firenze, Venezia e Trieste.

Benevento si conferma inoltre un punto di raccordo importante sulle rotte che collegano la Campania con le altre aree del centro-sud, soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata: dal capoluogo sannita, si possono raggiungere, fra le altre, importanti città come Pescara, Lecce, Brindisi e Matera e località turistiche come Montesilvano, San Salvo Marina e Termoli.