Tra sociale e sport, associazioni Rugby e Questura presentano gli open day Appuntamento sabato 28 maggio e il 4 giugno 2022 in piazza San Modesto e presso il Campo “Tontoli

Il Rugby è per eccellenza uno sport sano e pieno di valori che vengono trasmessi ai giovani atleti che devono metterli in pratica anche nella vita di tutti i giorni . Ed è per questo che la Questura di Benevento si è fatta promotrice dell'iniziativa “Open Day di Primavera”, evento organizzato da 'Le Streghe' e 'Rugby Factory'. Una serie di attività dedicate proprio agli aspetti socio-educativi del rugby. Si parte sabato 28 maggio da piazza San Modesto, al Rione Libertà, per poi arrivare al secondo appuntamento: sabato 4 giugno, presso il centro sportivo ‘Tontoli’ di via Santa Colomba, alle spalle del liceo scientifico ‘Rummo’.

Questa mattina in Questura la presentazione delle manifestazioni. A fare gli onori di casa il Questore di Benevento, Edgardo Giobbi che ha accolto i rappresentanti delle associazioni ed ha rimarcato come i principi della legalità ben si amalgamano con i principi dello sport e del rugby in particolare che da sempre professa principi di sportività e correttezza a partire dal pubblico che tifa in maniera esemplare al fianco di chi sostiene l'altra squadra senza creare alcuna problematica”.

Si parte dal rione Libertà proprio per coinvolgere i giovani della popolosa area di Benevento come ha rimarcato Enzo Rapuano, presidente del “Rugby factory” di Benevento: “Fondamentale che al fianco dei valori dello sport siano rappresentati i valori della società civile, e chi meglio della Polizia di Stato li può rappresentare? Un messaggio di legalità che per noi è fondamentale” ha rimarcato Rapuano. “Se i ragazzi vedono che al nostro fianco ci sono le istituzioni a promuovere i valori sani il messaggio diventa ancora più importante”.

Fondamentale per la riuscita della manifestazione, che coinvolge anche il Comune di Benevento, è l'operato delle associazioni di volontariato della città. “Tutti insieme ai nostri volontari – ha concluso Rapuano - per portare ai giovani un messaggio di promozione della cultura della legalità”.

Tra le associazioni coinvolte la Misericordia di Benevento con Angelo Iacoviello, la Pro Loco ‘Samnium’ con Giuseppe Petito, ‘Io x Benevento’ con Giuseppe Schipani, la Parrocchia di San Modesto, l’I.C. ‘Bosco Lucarelli’, l’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, il gruppo solidale ‘BeneAttivi’ e ‘StregaTi Animation’. Al termine della presentazione scambio di gagliardetti e gadget tra Giuseppe Calicchio, presidente del Comitato regionale Rugby e il Questore Giobbi.