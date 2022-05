San Pio: situazione stazionaria nei reparti covid. Un solo nuovo ricovero Un paziente dimesso e un nuovo accesso nelle ultime 24 ore

Situazione pressoché stazionaria al San Pio di Benevento sul fronte covid. Il numero di pazienti ospitati nel padiglione Santa Teresa, dedicato alla cura dei casi di coronavirus, è attualmente a 25: lo stesso della giornata di ieri. Ciò in virtù di un paziente che è stato dimesso perché guarito, e di un nuovo riocvero avvenuto nelle ultime 24 ore.

La situazione ora vede la terapia intensiva tradizionale e quella neonatale vuote, 9 pazienti in penumologia sub intensiva e 16 pazienti a malattie infettive.

Non si registrano decessi per fortuna.