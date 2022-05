Rifiuti, diga e utilizzo inerti fluviali: incontro in Provincia con Bonavitacola FOTO - Il vicepresidente della Regione ha incontrato Lombardi, amministratori, Confindustria e Ance

Mattinata di lavoro presso la Provincia di Benevento per il vicepresidente e assessore all’Ambiente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Invitato dal vicepresidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, l’esponente dell’Amministrazione di via Santa Lucia, dopo il convegno che si è tenuto all'Unisannio (leggi altro articolo) ha incontrato amministratori locali e di Società strumentali, i vertici di Confindustria Benevento ed i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole per affrontare, unitamente allo staff dell’assessorato all’Ambiente della Regione: il dirigente Romeo Melillo e Costantino Boffa, alcuni programmi d’intervento sul territorio.

1. Ciclo dei rifiuti

Il primo argomento trattato dal Vice Presidente Bonavitacola ha riguardato la messa a punto di un cronoprogramma per l’annunciato Accordo di Programma tra la stessa Regione, la Provincia, l’Ato Rifiuti al fine di riavviare la gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio sannita. Il documento, che definirà chi deve fare cosa, sarà firmato, nelle intenzioni del Vice Presidente Bonavitacola, alla presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Alla riunione hanno preso parte i Dirigenti della Provincia, i rappresentanti dell’Ente d’Ambito con il direttore Tecnico, il Presidente dell’Organismo di Liquidazione della Samte.

2. Diga di Campolattaro

Sui programmi di utilizzo delle acque della diga di Campolattaro sul fiume Tammaro, Bonavitacola ha incontrato per approfondire i temi sul tappeto il Sindaco e il Vice Sindaco di Morcone Luigino Ciarlo e Alessandro Delli Veneri, nonché i rappresentanti del mondo professionale agricolo.

3. Utilizzo degli inerti fluviali

Con i presidenti di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, e dell’associazione Costruttori, Mario Ferraro, Bonavitacola ha discusso sull’attuazione di quello che definito un “progetto pilota” da realizzare nel Sannio, su proposta della stessa Provincia e di Confindustria di Benevento. Si tratta di un provvedimento che intende attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, nell’ambito di una visione di sostenibilità ambientale ed economica ed al fine di garantire il corretto deflusso, autorizzando il prelievo di inerti fluviali da parte dei privati, con la supervisione ed il dal controllo degli enti pubblici, ripagando tale lavoro con l’utilizzo degli stessi inerti fluviali quale materia prima per i cantieri edili.