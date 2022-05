Rifiuti, Madaro: con gli impianti nel Sannio giù la tari Il numero uno di Asia dettaglia le conseguenze dell'Accordo di programma discusso ieri in Provincia

L'accordo di Programma tra Regione, Provincia e Ato Rifiuti per riavviare la gestione del ciclo rifiuti sul territorio sannita abbasserebbe notevolmente il costo della tariffa per i cittadini di Benevento. E' quanto annuncia l'amministratore unico di Asia Donato Madaro.

“Quest'anno abbiamo mantenuto inalterata la tariffa nonostante l'aumento dei costi energetici ma per far si che scenda dobbiamo puntare al completamento della filiera impiantistica. A questo punta l'accordo discusso ieri in Provincia con il vicepresidente regionale Bonavitacola e che sarà siglato a breve. Accordo che consentirebbe l'implementazione dello Stir di Casalduni – dettaglia il numero uno di Asia – per i rifiuti indifferenziati che conferiamo ancora a Tufino, spendendo circa quattrocento mila euro in più, oltre il costo del servizio, per i costi aggiuntivi di personale manutenzione e carburante automezzi. Sarebbero meno onerosi anche i prezzi del conferimento e dunque si ridurrebbe la tariffa. In più – prosegue Madaro – il previsto digestore anaerobico consentirà finalmente di conferire anche l'organico ad un prezzo più ragionevole rispetto a quello di oggi. Un impianto che si completa anche con quello già operativo di Sassinoro raggiungendo per capacità operativa il soddisfacimento dei bisogno impiantistico dell'intero territorio di 30/35mila tonnellate”.