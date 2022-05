La sicurezza sulle strade e il ricordo di Francesco: i genitori in piazza a Roma Achille e Lina Sepe: "Aspettiamo giustizia da 4 anni"

Oltre 300 persone, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato alla manifestazione "Sulle strade in sicurezza - Emergenza strage stradale" promossa dalle organizzazioni della rete Vivinstrada. "Per manifestare indignazione e preoccupazione per l'indifferenza istituzionale e di buona parte dei media verso un fenomeno sociale di drammatiche proporzioni che ancora fatica inspiegabilmente ad essere riconosciuto come emergenza" ha spiegato Alfredo Giordani, uno degli organizzatori.

LA manifestazione è iniziata spiegando le motivazioni e gli obiettivi della mobilitazione, che si svolgeva in contemporanea anche a Cosenza, Lecce, Messina, Gela e Sorrento. "Sono state consegnate le richieste specifiche e urgenti per Roma al consigliere Paolo Ciani, per l'occasione delegato del sindaco Gualtieri, che ha preso l'impegno di riportare e di rappresentare le istanze dei manifestanti all'Amministrazione comunale. Stesso impegno preso dall'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari" hanno spiegato ancora dall'organizzazione. Numerosi gli interventi dei partecipanti alla manifestazione, tra cui quello di Achille e Lina, genitori di Francesco, travolto e ucciso sulla strada nell'agosto 2018 mentre era in sella al suo motorino.

Lina e Achille, che alla manifestazione hanno partecipato con uno striscione: “4 anni che aspettiamo giustizia”.