Santa Sofia patrimonio Unesco set per il film di Paladino FOTO - Centro storico blindato per le riprese del maestro della transavanguardia

Centro storico blindato, ieri sera a Benevento per le riprese del secondo film di Mimmo Paladino, intitolato provvisoriamente Inferno in cui La Divina commedia, in particolare l'Inferno, diventa presepe e dunque vita nelle visioni dell'artista della transavanguardia.

Riprese proprio nella buffer zone Unesco con la Chiesa di Santa Sofia a fare da scenografia.

La pellicola conta su un cast ricco di interpreti: Tomas Arana, Toni Servillo, Rocco Papaleo, Laurie Anderson, Ginestra Paladino, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Giovanni Esposito, Nino D'Angelo e ieri sera in città è arrivato pure Francesco De Gregori per prendere parte alle riprese.

Il lavoro prodotto da Run Film, Nuovo Teatro, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Film Commission Regione Campania è come ha detto il maestro "un grande affresco".