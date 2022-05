Covid, l'Asl: "Tutti i soggetti deboli facciano quarta dose vaccino: ecco dove" Volpe: "Non c'è bisogno di prenotazione: vaccino efficace a ridurre ospedalizzazoni e decessi"

L'Asl invita a effettuare la quarta dose di vaccino anticovid, in particolare i soggetti più vulnerabili: "Le attuali varianti del virus Sars-CoV2 sono caratterizzate, in generale, da una maggiore diffusività e da una minore gravità di manifestazione della malattia, grazie alla elevata copertura vaccinale raggiunta nella popolazione. I soggetti più vulnerabili, però, corrono un maggiore rischio di sviluppare la malattia in forma grave anche con possibili conseguenze letali, come mostrano i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Pertanto, è fortemente raccomandata la somministrazione della quarta dose di vaccino per le categorie di cittadini affette da particolari condizioni di fragilità.

Il direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe, sottolinea l’importanza di sottoporsi alla dose aggiuntiva: “si consolidano le prove di efficacia della quarta dose nel ridurre ospedalizzazioni e decessi tra i soggetti deboli, che sono particolarmente a rischio nell’attuale contesto di elevata diffusione comunitaria della variante Sars-CoV-2.”

Ci si può, dunque, rivolgere al proprio medico di famiglia o direttamente al Centro Vaccinale Pepicelli, senza necessità di prenotazione, nei giorni:

lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 per ricevere il vaccino".