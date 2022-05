Forum aree interne, Accrocca: "Lavorare insieme" Seconda giornata al centro La Pace con i ministri Giovanni e Carfagna, poi villaggi tematici

Prima l'incontro con i Ministri delle Infrastrutture Enrico Giovanni e per il Sud Mara Carfagna, nel pomeriggio i villaggi tematici con studenti ed esperti. Seconda giornata del Forum delle aree interne al Centro La Pace di Benevento. Terzo appuntamento promosso dalla metropolìa di Benevento con vescovi e amministratori. “O siamo capaci di lavorare insieme o non andremo da nessuna parte”, il monito dell'arcivescovo Felice Accrocca da sempre promotore dell'iniziativa a sostegno delle aree interne.

“Il fatto che adesso si comincia a puntare i riflettori su questo tema mi sembra che sia uno dei meriti innegabili di questa iniziativa e la presenza di due ministri mostra che il discorso ha avuto una certa eco”, ha sottolinea Accrocca ricordando però che si tratta di un tema nazionale che chiede oggi con ancora più forza di “camminare insieme, giocare insieme in squadra, con intelligenza e umiltà”.

Dagli esponenti del governo ribadito l'impegno per il Mezzogiorno e le aree interne.

Ed ai ministri l'arcivescovo ha rinnovato l'appello per le aree interne rilanciando altresì “una proposta avanzata già in altre occasioni” ovvero che “l’assegnazione delle risorse non sia valutata solo sul numero della popolazione”, in quanto “in virtù del crescente spopolamento da cui sono afflitte debbono molte volte provvedere a territori vasti, spesso collinari o montani, motivo per cui le comunicazioni sono assai più difficili e quindi maggiormente dispendiose”. Di qui la proposta: “Perché non tener conto, nell’assegnazione delle risorse, anche dell’estensione e della morfologia del territorio?”. Proposte, dibatti e confronti che proseguiranno anche domani nel corso della giornata conclusiva del Forum dedicata al tema “Sviluppo e riequilibrio territoriale, buone prassi e progetti innovativi”.