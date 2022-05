Educazione stradale, spettacoli di auto e moto, partito il Sud Motor Expo FOTO - Il patron Scaperrotta: "Rilancio del settore con spettacoli e convegni sulla sicurezza"

“Sono entusiasta e soddisfatto per un motivo semplice ma fondamentale: questo evento punta a rilanciare un'intera categoria, quella dell'auto e di tutto l'indotto ma anche e soprattutto due province: il Sannio e l'Irpinia e questo per me è motivo di orgoglio”.

E' visibilmente emozionato il patron di Sud Morto Expo, Alberto Scaperrotta che oggi nell'area fiera di Morcone ha dato il via alla tre giorni di eventi organizzati Sud Motor Expo" è una manifestazione dedicata al mondo dei motori a 360 gradi con un'esposizione suddivisa in tre sezioni: "Passato", "Presente" e "Futuro" che rappresentano una panoramica dettagliata di un secolo di mobilità. Esposizioni affiancate da manifestazioni sportive, spettacoli motoristici, test drive e sezioni dedicate. Iniziativa promossa dall'associazione "Guida la Tua Vita", dal Club Scuderia Ferrari di Ariano Irpino, L'Aci di Benevento, Ariano Irpino, Avellino e Caserta. Una serie di manifestazioni per la sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile ed alla prevenzione degli incidenti stradali.

In questa ottica questa mattina i protagonisti sono stati i giovani studenti di alcuni istituti comprensivi che hanno partecipato ad un convegno organizzato dall'Aci di Benevento con la presidente Lia La Motta Stefanelli e il comandante Antonio De Bellis, docente presso la Scuola di Polizia che ha trattato temi importantissimi quali la sicurezza stradale e la cultura del guidare sia auto che moto. Un argomento molto sentito e sempre presente nel ricco programma del Sud Motor Expo 2022 come ha rimarcato Scaperrotta: “Il nostro format lo esportiamo in tutta Italia proprio per far arrivare ai più giovani un messaggio contro l'uso di alcol e droga e dell'importanza dell'educazione stradale”.

Settore automobilistico che sta vivendo una profonda crisi per via del caro materie prime, o meglio del difficile reperimento di alcuni componenti per le auto: “stiamo vivendo dico spesso – ha rimarcato Scaperrotta – la terza guerra mondiale del comparto e il Governo non fa nulla a differenza di noi imprenditori del settore che cerchiamo di organizzare eventi come questo per dare una scossa all'intero comparto. Sono imprenditore da oltre 40 anni e non ho mai visto una crisi come questa a causa dei materiali. E' giunta l'ora di fare qualcosa. Se mancano le materie prime, i componenti l'industria automobilistica rallenta e con essa tutto l'indotto e le aziende sono costrette a licenziare”.

Sicurezza stradale fondamentale per le nuove generazioni. La mission dell'Aci, l'Automobile club Italia di Benevento è proprio diffondere la cultura del guidare responsabile come ha rimarcato la presidente La Motta Stefanelli: “La cultura di mobilità è importante, motorino, auto e monopattini vanno condotti rispettando le regole e l'Aci vuole che la nuova generazione sia consapevole che usare la strada lo si fa anche e principalmente nel rispetto degli altri”.

Dopo due anni di restrizioni per via della pandemia provocata dal Covid 19, riapre il centro fiera di Morcone. A fare gli onori di casa il sindaco Luigino Ciarlo: “La nuova struttura della fiera vedrà protagonista una nuova azienda che abbraccia tutti i comuni dell'Alto Tammaro. Si riparte e siamo particolarmente contenti che il primo evento che la Fiera ha ospitato sia proprio il Sud Morto Expo che tratta di argomenti formativi anche per i ragazzi”.

Tantissime le persone che hanno assistito ai primi spettacoli che hanno visti protagonisti tra gli altri i piloti esperti con spettacoli di freestyle, motocross del Team Alvaro Dal Farra e l'esibizione con lo stuntman Didi Bizzarro.

Il programma per domani e domenica

Sabato 28 maggio

Ore 09,30 Incontro con le scuole- Il Kart Club impartirà lezioni sull'uso del Kart e verranno consegnati cappellini dell'ACI Karting

Ore 10,30 Faccia a faccia tra presidente ACI Benevento dott.ssa Rosalia La Motta ed il presidente della Provincia di Benevento, dottor Nino Lombardi sulla responsabilità degli Enti territoriali sulla manutenzione delle strade.

Ore 11,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 12,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza Dott. Izzo Antonio

Ore 14,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 14,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 15,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 16,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra Mototerapia per disabili

Ore 17,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza Dott. Antonio Izzo

Ore 18,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 18,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 19,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 20,00 Spettacolo musicale

Ore 21,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 21,45 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Domenica 29 maggio

Ore 10,30 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra Mototerapia per disabili

Ore 11,00 Convegno: - Sleep driving : il sonno alla guida

Relatore prof: Mario del Donno (Direttore U.O.C di Pneumologia A.O. “San Pio” di Benevento)

Ore 12,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza dottore Antonio Izzo

Ore 14,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 14,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 15,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 16,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 17,00 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Testimonianza dottore Antonio Izzo

Ore 18,00 Spettacoli fuoristrada estremo con il ROCK BOUNCER Team Meccanicar club Briganti Lucani

Ore 18,30 Esibizioni macchine da competizione e moto da cross

Ore 19,00 Esibizioni Kart club KCM

Ore 20,00 Spettacolo musicale

Ore 21,00 Spettacoli di freestyle, motocross Team Alvaro Dal Farra

Ore 21,45 Esibizione con stuntman Didi Bizzarro, simulazioni di incidenti stradali

Durante le tre giornate si terranno corsi di Educazione stradale per i più piccoli e corsi di guida sicura.