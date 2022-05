Chiusura temporanea impianto rifiuti Tufino, possibili disservizi Il temporaneo stop a ricevere l'immondizia potrebbe creare disagi anche a Benevento

I rifiuti di Benevento e di quasi tutti i centri del Sannio finiscono nell'impianto di Tufino, in provincia di Napoli ormai da anni a causa della paralisi dello stir di Casalduni avvenuta ormai tempo fa a causa dell'incendio che ha pesantemente danneggiato struttura e macchinari. Rifiuti in 'trasferta', dunque, ad un prezzo ovviamente alto che ricade nelle tasche dei cittadini.

Ora un problema allo Stir napoletano ha comportato disservizi anche per l'Asia di Benevento che con una nota informa i cittadini “che a causa della momentanea chiusura dell'impianto di Tufino non è riuscita a scaricare gli automezzi pieni di rifiuti. L'imprevisto, indipendente dalla volontà dell'Azienda, potrebbe causare all'utenza dei disservizi, nelle giornate di oggi, domani e lunedì, rispetto al puntuale ritiro delle frazioni. L'Asia, in ogni caso, porrà in essere ogni sforzo possibile per garantire il servizio”.