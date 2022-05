Mastella: "La città stia vicina a Vigorito" Il sindaco: "Indagini per individuare i responsabili di quello striscione: andremo in fondo"

Il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, è ritornato sulla vicenda che ha visto coinvolto il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Spiegando, come già fatto ieri in una nota, che ora la Polizia Municipale è al lavoro per individuare i responsabili dello striscione: "Ho dato mandato al comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco, di identificare i responsabili di quello striscione. La volontà è quella di andare fino in fondo".

Poi Mastella ha aggiunto: "Nei prossimi giorni ci sarà un incontro: è comprensibile che ci sia una patina di amarezza per quello che è accaduto e che una persona che ha dato tanto per la città e per il territorio, vedendosi trattata in malo modo, sia disgustata. Per questo mi auguro che tutta la città stia vicina a Vigorito, mostrandoglielo".