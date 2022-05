Le "Passeggiate del Benessere", centinaia di studenti alla scoperta della città Guidati dalla Proloco Samnium di Benevento e Forum dei Giovani

importanza, perché rende i ragazzi protagonisti del proprio apprendimento, li coinvolge, chiede loro di osservare il proprio ambiente di vita, di annotare opinioni e suggerimenti, di far ascoltare la propria voce nella consapevolezza di poter essere i decisivi “Agenti di Cambiamento” riguardo al proprio futuro e al diritto di poterlo vivere. Le scuole che hanno aderito al progetto che assegna proprio ai ragazzi il ruolo di protagonisti: l’Istituti Comprensivi “Moscati”, “Sant’Angelo a Sasso” e gli Istituti superiori -Liceo Classico “Giannone”, il Liceo Artistico “Virgilio” e il “De La Salle”, per un totale di 250 studenti. In prima linea il Presidente della Proloco Samnium di Benevento Giuseppe Petito che ha accolto e accompagnato il gruppo al Piazzale De la Salle, il Presidente provinciale UNICEF, Gianpiero De Cicco, ha partecipato al percorso scelto dai ragazzi più grandi, attraverso il Centro Storico accompagnato dal Dirigente Proloco Ennio Petito, terzo gruppo a Viale San Lorenzo accompagnato dal Dirigente Proloco Luigi Bianchini, cabina di regia con collegamenti sia telefonici che video per controllo ed eventuali emergenze presso la Sede della proloco Samnium in Piazzale E.M. Fusco garantito dai ragazzi del Servizio Civile UNPLI, il tutto supportato dai tanti docenti che hanno vigilato e accompagnato i ragazzi. Tre i punti di partenza, Viale San Lorenzo, Rocca dei Rettori e Piazzale De La Salle, i gruppi di ragazzi accompagnati dai loro docenti, guidati dai dirigenti della Proloco Samnium di Benevento e supportati dai giovani del “Forum dei Giovani” hanno così vissuto una mezza giornata all’insegna del Benessere ma anche alla riscoperta di vicoli spesso poco conosciuti e mai visti, come i vicoli del Triggio fino ad arrivare alla”calata olivella” stradina caratteristica in ciottoli del rione Triggio - Quartiere medievale di Benevento- lunga circa 50 metri, che conduce all'Arco del Sacramento. Attualmente la strada ormai disabitata da decenni. La stradina molto stretta e in pendenza veniva chiamata dagli abitanti della zona "U pisciariell" per il veloce defluire delle acque meteoriche. Altro tragitto da Vico Noce al “Trescene” rione, posto verso l’estremo nordorientale del centro storico, tra l’Arco di Traiano, Corso Garibaldi e Viale dei Rettori, tale zona è tra quelli che meglio rendono l’immagine della Benevento medievale, con le sue caratteristiche stradette, vicoli (strictulae) di collegamento fra le mura, ornate da frammenti e reperti di origine romana. Ultimo tragitto è stato verso zona alta della Città dove dopo aver fatto una sosta ai giardini Piccinato per poi raggiungere l’ex Convento San Felice per far raccontare e visionare “Ciro” Il Cucciolo di Dinosauro - Scipionyx samniticus.