Veglia di Pentecoste, Accrocca: pregheremo per la pace L'Arcivescovo di Benevento invita all'iniziativa in programma il prossimo sabato 4 giugno

Una preghiera per la pace nella veglia di Pentecoste promossa dall'Arcidiocesi di Benevento con l'Area archeologica del Teatro Romano e il Ministero della Cultura il prossimo sabato 4 giugno al Teatro Romano di Benevento (in caso di pioggia l'appuntamento si terrà in Cattedrale). Ed è un invito alla partecipazione quello dell'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca che scrive ai fedeli:

“Il Tempo Pasquale volge ormai al suo termine; questi giorni erano vissuti nella Chiesa antica con grande esultanza: per Tertulliano la cinquantina pasquale (pentecoste) costituiva un unico giorno di festa; per Ireneo di Lione ciascuno di quei giorni equivaleva alla domenica. Questo Tempo era dunque vissuto come un’unica grande domenica, in cui si pregava in piedi ed era proibito digiunare.

Vogliamo, almeno in parte, ripetere quest’esperienza, attendendo, come Maria e gli Apostoli e insieme con loro, il dono dell’effusione dello Spirito. Per questo v’invito tutti a Benevento, presso il Teatro Romano (in caso di maltempo in Cattedrale), sabato 4 giugno ore 21, per celebrare la Veglia di Pentecoste; invocheremo insieme lo Spirito di Pace, perché porti al mondo quella pace che il Cristo Risorto ci ha lasciato come suo dono (Gv 14,27). Dopo la preghiera, condivideremo un’agape fraterna presso l’Oratorio “Giardini Angela Merici” (ex Orsoline)”.