Ernesto Preziosi presenta il suo libro dedicato alla Beata Armida Barelli Venerdì 3 giugno alle ore 17, presso la Sala del Centenario della Madonna delle Grazie

L’Arcidiocesi di Benevento, l’Azione Cattolica diocesana, la Provincia “S. Maria delle Grazie” dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia e il Laboratorio per la felicità pubblica organizzano venerdì 3 giugno alle ore 17.00, presso la Sala del Centenario del Convento della "Madonna delle Grazie", un incontro sul tema: “Armida Barelli: una

santità laicale”. Nell’occasione sarà presentato il libro di Ernesto Preziosi, Storico e Vice Postulatore della Causa di Beatificazione di Armida Barelli, dal titolo: “La zingara del buon Dio”. Il libro contiene la prefazione di Papa Francesco. Sarà così approfondita la figura di Armida Barella recentemente proclamata beata: fondatrice della Gioventù Femminile di Azione Cattolica e cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il programma dell’incontro è così articolato: presiede S.E. Mons. Felice Accrocca Arcivescovo Metropolita di Benevento, introduce il Dott. Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica, seguono gli interventi di Vincenzo Mastronardi Presidente dell’Azione Cattolica diocesana e di Fr. Lino Barelli pronipote della beata Armida Barelli. Conclude l’autore Ernesto Preziosi.

Alle ore 19.00 presso la Basilica della Madonna delle Grazie si terrà la Santa Messa di ringraziamento per la beatificazione di Armida Barelli presieduta da S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento.