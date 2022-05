I dati aggiornati nei reparti covid del San Pio: ora sono 25 i pazienti Si tratta di 21 pazienti sanniti e 4 provenienti da fuori provincia

Il virus sembra concedere una tregua nei reparti covid almeno sul fronte dei decessi, ma si continuano a registrare nuovi ingressi nell'area del San Pio dedicata alla cura dei pazienti positivi. Numeri che, com'è noto, restano fortunatamente comunque distanti da quelli registrati nei mesi più difficili dell'emergenza covid e ad oggi ormai sotto le trenta unità.

Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, si passa da 24 a 25 ricoveri nei reparti covid dell'azienda ospedaliera di via Pacevecchia (si tratta di 21 sanniti e 4 cittadini provenienti da fuori provincia). Fortunatamente restano vuote le terapie intensive, sia quella ordinaria sia quella dedicata ai neonati nella Tin covid dedicata, mentre sono otto i posti letto occupati in pneumologia sub-intensiva e sedici a malattie infettive. Un solo ricovero al momento nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso. Dall'ospedale viene inoltre precisato che “uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Malattie Infettive Covid, dopo essersi negativizzato è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria”.

Complessivamente diventano 1852 i pazienti accertati positivi trattati da febbraio dello scorso anno presso l'Area Covid dedicata, di cui 1362 residenti nella provincia di Benevento.