Mazzeo: "Le Pro Loco del Sannio al fianco di Vigorito" "Solidarietà a nome di tutte le Pro loco sannite"

"Le Pro loco del Sannio al fianco di Vigorito". Così in una nota Renzo Mazzeo, presidente del comitato provinciale Unpli intervenuto all'indomani dell'annuncio del Presidente Vigorito che intende lasciare il Benevento calcio.

E dunque, ancora un attestato di stima che arriva in questo caso dal mondo dell'associazionismo. Mazzeo precisa di voler rendere pubblico il "suo leale sostegno ad un uomo simbolo della provincia Beneventana. Un presidente che incarna i valori e la solidarietà di uno sport fatto di sacrifici e spirito di squadra". Mazzeo esprime la "sua solidarietà a nome di tutte le Pro loco sannite ad un uomo che ha saputo condurre il Benevento in questi anni verso mete meravigliose, diventando icona della promozione del nostro territorio. La scelta di consegnare il titolo sportivo del Benevento Calcio ha mosso la nostra comunità in un momento di unione e solidarietà".

Il presidente Unpli pertanto esprime la "sua vicinanza al Presidente Vigorito per gli inammissibili episodi discriminatori che non hanno nulla a che vedere con lo spirito sportivo dei veri tifosi beneventani". E precisa: "Quello striscione... è avulso dall’anima del calcio, dalla splendida persona di Oreste Vigorito".

Il Presidente Mazzeo manifesta inoltre "tutta la sua stima nei confronti di un grande uomo che è motivo di orgoglio per Benevento. Sperando in un cambio di rotta e augurandoci che il Presidente possa cambiare idea, a nome di tutte le Pro loco del Comitato Provinciale Unpli Benevento, Mazzeo coglie l’occasione per ringraziare Oreste Vigorito per il suo lavoro, la sua passione e per averci condotto nel grande calcio, guidato dall’umiltà e dalla tenacia, come esempio non solo per la vecchia generazione, ma soprattutto per i giovani. Quelli che hanno il calcio vero che scorre nelle vene, proprio come Vigorito".