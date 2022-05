Festa della Repubblica, ecco il programma completo Gli eventi per il 2 giugno

Il prossimo 2 giugno ricorre il 76° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Ecco il programma completo della Prefettura di Benevento: “Gli eventi celebrativi avranno inizio in Piazza Castello alle ore 10.30 con la rassegna del picchetto armato, la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. A seguire la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Benevento Carlo Torlontano e le allocuzioni del Sindaco di Benevento e del Vice Presidente della Provincia. Al termine della cerimonia personale SAF del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco eseguirà il dispiegamento del Tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo. Alle ore 19 si procederà all'Ammainabandiera in Piazza Castello”.

Inoltre, durante la cerimonia avrà luogo la consegna delle Medaglie d’Onore, conferite in favore dei seguenti cittadini italiani, militari e civili: Giuseppe BUCCIANO, Militare Internato, nato a Vitulano (BN) il 06.01.1923; Nicola DE LUCIA, Militare Internato, nato a Montesarchio (BN) il 05.12.1922; Ersilio PARENTE, Militare Internato, nato ad Arpaise (BN) l’11.11.1907.

Seguirà la consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica con decreti del 02 giugno 2021 e del 27 dicembre 2021, per l’attività prestata nel corso dell’emergenza pandemica da Covid 19, ai seguenti insigniti:

Azienda ospedaliera San Pio:

Ufficiale: Mario Nicola Vittorio FERRANTE, Direttore Generale; Cavaliere: Francesco ADAMO, Responsabile Medicina del Lavoro e Medico Competente; Gaetano BEATRICE, Responsabile struttura Broncologia ed Endoscopia Toracica della UOC di Pneumologia; Pompilio DE CILLIS, Direttore della U.O.C. di Neurorianimazione; Riccardo DERNA, Dirigente medico presso Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso; Giovanni DI SANTO, Direttore Sanitario; Francesco MARCHESE, Direttore Medicina Generale; Maria Nicoletta MERCURI, Direttore U.O.C Provveditorato ed Economato; Assunta RACCA, Direttore della U.O.C. Farmacia; Vincenzo ROCCO, Direttore della U.O.C. Patologia Clinica.

Arma dei Carabinieri: Ufficiale: Gaetano RESTELLI, Vice Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento.

Ospedale Fatebenefratelli: Cavaliere: Giovanni CAROZZA, Direttore Amministrativo. Questura. Cavaliere: vice Questore Giuseppe DE PAOLA, Capo di Gabinetto; Vice Questore Rosa D’AMELIO, Dirigente dell’Ufficio Personale; Vice Questore Flavio TRANQUILLO, Dirigente della Squadra Mobile.

Sezione polizia stradale, cavaliere: Maria CAPOZZI. Guardia di Finanza, cavaliere: Ten. Col. Vincenzo BONTIEMPO, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Benevento. Vigili del fuoco, cavaliere: Perito Industriale Eugenio VENTURA, Direttore Coordinatore Speciale. Prefettura, cavaliere: Antonio CENNERAZZO; Sonia DAMIANO; Carmela DEL VECCHIO; Bruno IULIANO; Mariangela MARCARELLI; Maria Luisa PALLUOTTO.

Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana”, concesse per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari: Arma dei carabinieri, ufficiale: Gen. B. (in ausiliaria) Simone Antonio Stefano Maria SALOTTI; Cavaliere: Cap. Francesco ALTIERI, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita; Maresciallo Maggiore Domenico TROTTA, in servizio presso il Nucleo Anti Sofisticazioni (Nas) di Caserta.

Polizia municipale, ufficiale: Sig. Giuseppe MOTTOLA, Comandante della Polizia Municipale di Ponte. Geset – riscossioni di milano, ufficiale: Massimo CONTINI, distaccato presso il Comune di Benevento. Polizia di Stato, cavaliere: Vice Ispettore Carlo COLETTA, in servizio presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia Scientifica di Roma. Regione Campania, cavaliere: Vincenzo TINESSA, in quiescenza dipendente della Regione Campania. Prefettura, cavaliere: Rosa DELLO IACOVO, Funzionario Amministrativo, UTG.