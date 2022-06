Festa della Repubblica, orario continuato per la rete museale della Provincia Tornano le visite guidate alla Rocca, apertura straordinaria anche al Musa

Giovedì 2 giugno, Festa della repubblica, sarà possibile accedere, in orario continuato, all’intera rete museale della Provincia di Benevento, gestita e promossa da Sannio Europa, società in house providing dell’ente. A comunicarlo l'Ente provinciale precisando che è prevista "l'apertura straordinaria anche per l'affascinante Musa (Museo della tecnica e del lavoro in agricoltura) di Piano Cappelle, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Previste, inoltre, visite guidate alla Rocca dei Rettori, alle 11, alle 16 e alle 18".