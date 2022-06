San Pio: nessun nuovo ricovero e cala il numero di pazienti covid Migliora la situazione nel nosocomio sannita

Nessun nuovo ricovero nei reparti covid del San Pio nelle ultime ventiquattro ore. E' questo il bilancio che deriva dalla nota giornaliera emanata dal nosocomio cittadino. Cala infatti di una unità, da 27 a 26, il numero di pazienti ricoverati nel padiglione Santa Teresa, dedicato come noto ai malati di coronavirus.

La situazione al momento vede vuote entrambe le terapie intensive, sia quella ordinaria che quella neonatale dunque, 9 pazienti in Sub Intensiva e 17 nel reparto di Malattie Infettive.