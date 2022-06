Un paziente dimesso al San Pio, ora sono 25 i ricoveri nei reparti covid Il dato aggiornato dell'ospedale di Benevento

Una dimissione e fortunatamente nessun decesso. Migliora seppur di una sola unità il dato dei ricoveri nei reparti covid al San Pio di Benevento. Passa da 26 a 25 il numero dei posti letto occupati nell'area dedicata alla cura dei pazienti risultati positivi al virus. Nelle ultime ventiquattro ore un paziente proveniente da altre province è potuto tornare a casa, mentre uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Pneumologia/Sub Intensiva Covid, si è negativizzato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Così come precisato nel consueto bollettino dell'azienda ospedaliera con cui viene dettagliata la situazione in ospedale. E come detto ad oggi diventano 25 i pazienti ricoverati nell'area covid.

Si tratta di 22 sanniti e 3 cittadini residenti in altre province, di cui 7 ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 17 a malattie infettive ed un solo ricovero al momento nell'area isolamento covid allestita al pronto soccorso.