Megna (Civico 22): "Sentenza Dad? Controsenso gloriarsene" La consigliera: "Si annunciano progetti contro dispersione che però non ci sono"

Sulla decisione del consiglio di Stato in merito alla Dad, su cui si era pronunciato anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, interviene la consigliera di Civico 22, Giovanna Megna:



"Ballare sulle ceneri che la chiusura delle scuole ha comportato, significa davvero non avere alcun contatto con la realtà.

Facciamo immediatamente chiarezza: il Consiglio di Stato NON ha dato ragione al Sindaco, perché il giudizio non aveva certo ad oggetto la sua ordinanza, né tantomeno c’azzecca nulla con le decisioni prese a Benevento lo scorso Natale.

Sarebbe cosa buona e giusta leggere prima le sentenze, in modo da evitare di prendere abbagli: la pronuncia riguarda decisioni prese dalla Regione nel 2020 e dice espressamente che occorre collocare la valutazione giuridica delle ordinanze nel loro effettivo e proprio contesto cronologico, così che non può non considerarsi per il PRIMO ANNO della pandemia, la assoluta novità e l’inusitata gravità di questa emergenza globale. Tra l’altro la normativa nazionale all’epoca era completamente diversa, ma non sono certo questi tecnicismi ad interessare.

Il disastro è sotto gli occhi di tutti: lo dice l’OMS, lo grida l’Unicef, mentre l’ultimo allarme sulla possibile cronicizzazione dei disturbi mentali è dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Proprio di recente, infatti, è stato pubblicato lo studio “Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi” che forse il Sindaco, impegnato in questioni per lui più urgenti, non ha avuto ancora modo di leggere. Peccato, perché si dice chiaramente che i provvedimenti, su base locale, di apertura e chiusura “a singhiozzo” di classi o intere scuole - in base a disposizioni regionali come quelle della Regione Campania - hanno costituito un fattore di rischio per la salute mentale.

Basterebbe in realtà ascoltare le famiglie, i docenti, i pediatri e chiunque stia toccando con mano gli enormi problemi che bambini e ragazzi manifestano: dalla difficoltà di attenzione, disturbi alimentari e di socializzazione, uso distorto del digitale, per non parlare dell’impatto tremendo su categorie già fragili per disabilità o contesti familiari.

Si annunciano progetti contro la dispersione, che ancora non abbiamo visto, titoli di giubilo per la Regione che - adesso – stanzierebbe fondi per la salute mentale dei ragazzi, cercando di mettere una pezza al buco, ignorando totalmente quanto l’intervento doveva essere più che tempestivo.

Nel frattempo, chi si è attivato da subito coinvolgendo centinaia di ragazzi in percorsi educativi personalizzati, continua a lavorare, senza però riuscire a gioire pienamente per i risultati: resta l’amarezza di scelte che, in modo più che evidente, si sono dimostrate nei fatti completamente sbagliate".