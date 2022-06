Mastella: "Il Benevento sarà iscritto al prossimo campionato di Serie B" Al termine dell'incontro: "Vigorito è un galantuomo. Resta? Sono valutazioni che competono a lui"

“Iscrizione in Serie B garantita: perché Vigorito è un galantuomo e una persona per bene”. Così il sindaco Mastella a margine dell'incontro col patron del Benevento Calcio, avvenuto nella dimora di Ceppaloni del sindaco anche in considerazione della fase di convalescenza di Mastella, post intervento chirurgico.



E' arrivato da solo l'avvocato Vigorito, e si è trattenuto per un paio d'ore col primo cittadino di Benevento, senza rilasciare dichiarazioni, ma con volto sereno al termine dell'incontro.

Di incontro molto sereno infatti ha parlato il sindaco di Benevento, che ha spiegato, come detto, che “L'iscrizione al campionato di Serie B è garantita, ma tutti sappiamo che l'avvocato Vigorito è un galantuomo. Per quel che attiene decisioni che riguardano poi unicamente valutazioni che appartengono ad Oreste Vigorito non entro nel merito e le lascio ovviamente a lui anche in virtù di un'amicizia profonda e che dura da tempo tra di noi. Fa piacere però di averlo trovato molto sereno”.



Sui prossimi step: “Se ci rivedremo? Direi di sì, anche perché determinate questioni è meglio che vengano affrontate di persona da me e da lui”.