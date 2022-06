Il sannita Antonio Panaggio è un nuovo Cavaliere della Repubblica Riconoscimento conferito dal Presidente Mattarella al funzionario del ministero dell'Istruzione

Un riconoscimento di prestigio quello conferito all'ingegnere sannita Antonio Panaggio, funzionario presso il Ministero dell'Istruzione, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha insignito con il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Gli auguri, per questo grandissimo riconoscimento, arrivano al neo Cavaliere dai genitori Armando e Rita, dalle sorelle Anna e Pina, dai cognati e dai nipoti che hanno festeggiato con gioia ed orgoglio l’onorificenza ricevuta. All'ingegnere Panaggio, figlio illustre del Sannio per i suoi rilevanti incarichi, i complimenti anche dalla redazione di Ottopagine. Il grado onorifico di Cavaliere della Repubblica è riconosciuto a coloro i quali, previa valutazione della qualifica rivestita, delle doti professionali e culturali, abbiano svolto il proprio servizio con cura e dedizione, nell'intento di migliorare l'istituzione in cui operano e di fornire un servizio disinteressato alla collettività, meritando la gratitudine della Repubblica.