Domani, 5 giugno, la "10 di Taurasi, correre per le vie del vino" La gara podistica organizzata a Taurasi da Sannio Runners e Comune, ecco il programma

Al via domani, domenica 5 giugno, la IV edizione di “La 10 di Taurasi, correre per le vie del Vino”, organizzata da Sannio Runners con Giovanni De Luca (nella foto in basso con un gruppo di atleti), e dal Comune di Taurasi.

La gara avrà luogo lungo un percorso che attraversa il paese per poi snodarsi in un ambiente completamente diverso e affascinante, contraddistinto da vigneti di pregio per un totale di quasi 10 chilometri (9,99 km).

L'appuntamento è dunque per domani mattina quando entro le 8.30 si chiuderanno le iscrizioni sul posto. Alle 9 la partenza degli atleti. L'avvio della gara avverrà comunque anche in caso di condizioni atmosferiche avverse. Alle 10.30, al termine della gara ci saranno le premiazioni degli atleti. La quota di iscrizione prevede un versamento di 6 euro per i possessori di chip personale e 7 euro per coloro che dovranno invece noleggiare il chip di colore bianco. Quota di iscrizione che prevede: pettorale per la gara, cappellino. Sarà garantita la consegna del pacco gara ai primi 200 iscritti, per i successivi iscritti sarà comunque garantita la consegna entro i 10 giorni successivi direttamente alla società di appartenenza. Al termine della competizione gli atleti potranno visitare le cantine del posto e pranzare presso le strutture di ristorazione del paese.

Tornando all'aspetto sportivo, le classifiche saranno redatte a cura di Pasquale Pizzano, official timer MySDAM e saranno disponibili online sul sito www.garepodistiche.it pochi minuti dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente (tempo limite per essere classificati sarà di 1 ora e 30 minuti).