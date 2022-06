Rete museale della Provincia di Benevento, a maggio boom di visite Il vicepresidente della Rocca traccia il bilancio: 2mila studenti nelle strutture museali

Nel solo mese di maggio, circa 2.000 studenti hanno visitato i luoghi museali di Benevento e circa 1000 hanno partecipato ai laboratori didattici di MuseiKIDS. A darne notizia è il vicepresidente della Provincia, Nino Lombardi, che, di concerto con Giuseppe Sauchella, amministratore unico di Sannio Europa, la società in house providing che gestisce e promuove la rete museale dell’ente, sottolinea come i dati sul movimento turistico in città siano davvero incoraggianti e preludano a una stagione estiva ricca di presenze.

Doveroso il ringraziamento alle scuole, ai dirigenti scolastici, ai docenti e alle docenti e naturalmente ai ragazzi, per aver aderito e supportato l’iniziativa e condiviso l’amore per la storia e il rispetto del patrimonio culturale che ci appartiene. Un grazie speciale ai dipendenti e ai collaboratori che quotidianamente e con passione accompagnano tutti nelle visite museali. A breve, intanto, ricominceranno i laboratori “Musei giocando”.