Covid, al San Pio di Benevento calano ancora i ricoveri: ora sono 20 Due i reparti in uso: Terapia sub intensiva con 5 ricoverati e Malattie infettive con 15 persone

Continua a calare il numero dei degenti nei reparti covid del San Pio di Benevento. Sono ad oggi ancora 20 le persone ricoverate nei due reparti rimasti aperti dopo l'emergenza sanitaria provocata dal Covid. Cinque i pazienti ancora in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia. Sono invece quindici i letti occupati in Malattie infettive. Non ci sono più pazienti in Medicina interna e in medicina d'urgenza covid. Segno questo che per fortuna i ricoveri stanno diminuendo giorno dopo giorno. Due i pazienti dimessi, mentre uno dei pazienti di altra provincia, ricoverato in Pneumologia/Sub Intensiva Covid, si è negativizzato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna nei reparti del padiglione Santa Teresa ammontano a 484 su complessivi 2.095 trattati (sospetti n. 238 e accertati n. 1857) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono saliti a 1.211. Sul fronte dei tamponi analizzati al “San Pio” ieri, su 437 test, 66 risultati positivi.