Premio Plastic free per Benevento, Petrone: testimonia impegno per ambiente I complimenti del presidente della commissione Luisa Petrone

"Il prestigioso premio 'Plastic free' ricevuto dall'amministrazione comunale e ritirato dall'assessore Alessandro Rosa nel Salone dei Cinquecento a Firenze testimonia come l'impegno sulla strada della sostenibilità ambientale e della transizione green sia così concreto da ricevere già riconoscimenti nazionali importanti". Così in una nota la presidente della commissione Ambiente a Palazzo Mosti Luisa Petrone che in merito evidenzia: "Quale presidente della commissione Ambiente esprimo dunque i complimenti per il risultato raggiunto".