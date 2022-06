Il Sabato, il Calore, la magia e il dovere di rendere i fiumi una risorsa La passeggiata alla confluenza dei due corsi d'acqua con la Lipu

Dicono ci sia qualcosa di magico in quella punta di terra che divide il Sabato e il Calore: un triangolo con la punta nell'acqua, dove si congiungono due fiumi...lo stramonio che cresce beato lì intorno contribuisce all'atmosfera.



Ma magia e cabala sono solo un utile espediente narrativo per attaccare un pezzo sui fiumi di Benevento con l'unico e obbligato misticismo della razionalità.

Razionalità che porta, tutti, a considerare i corsi d'acqua di Benevento non più una fonte di preoccupazione o inquinante, ma una risorsa.

Risorsa nelle logiche istituzionali, anche in virtù del progetto pilota che vede assieme Università, Regione, Provincia e Confindustria per prelevare gli inerti.

Risorsa anche come attrattore turistico, con le passeggiate organizzate da eccellenze del territorio come la Lipu, che permettono di scoprire i luoghi di sopra, guidando i partecipanti tra sentieri e scorci mozzafiato: la confluenza tra i due fiumi, antichi ponti romani, fauna e flora.



Marcello Stefanucci, di Lipu, infatti spiega: “Nell'Oasi zone umide beneventane abbiamo organizzato una escursione nella penisola fluviale di Cellarulo, dove c'è la confluenza tra Sabato e Calore, poi andremo a Ponte Fratto, vecchio ponte romano e a vedere i resti dell'alluvione del 2015 che è molto utile per comprendere le dinamiche del fiume. La Lipu ha realizzato dei sentieri nella natura: facciamo un avvicinamento soft ai fiumi per una valorizzazione eco compatibile, dove la natura viene rispettata. Noi chiediamo di collaborare con enti pubblici e istituzioni per creare percorsi attorno ai fiumi per permettere alle persone di goderne”.



Col gran caldo verrebbe quasi da bagnarsi: sempre secondo la cabala di cui sopra porterebbe fortuna, ad oggi viste le condizioni delle acque porterebbe di sicuro tutt'altro...ma magari un giorno...