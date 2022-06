Gestione flotte raccolta rifiuti solidi urbani, all'Unisannio un seminario Giovedì alle 11, appuntamento tecnico sul tema

'L'Università degli Studi del Sannio e l'Asia hanno organizzato per giovedì 9 giugno, alle ore 11, presso l'aula Ciardiello del dipartimento DEMM, un seminario tecnico dal titolo 'La gestione delle flotte per la raccolta dei rifiuti solidi urbani'.

Saluteranno: Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del Sannio; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Nicola Fontana, direttore del Dipartimento di Ingegneria; Donato Madaro, amministratore unico Asia Benevento.

Gli interventi saranno affidati a: Fernando Capone, responsabile dell'Area tecnica Asia, che illustrerà i 'Progetti e innovazioni di Asia Benevento'; a Marco Consales, dipartimento di Ingegneria, su 'Sistema di Misurazione Puntuale della Produzione dei Rifiuti: Il progetto ASIA Benevento SpA'; a Mariano Gallo e Mario Marinelli, dipartimento in Ingegneria, su 'Definizione dei percorsi ottimali dei veicoli di raccolta dei rifiuti solidi urbani'.