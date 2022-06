Palladino: "Zanzare e ratti ovunque: si intervenga" Il consigliere comunale chiede una tempestiva derattizzazione e disinfestazione della città

Il Consigliere comunale Marcello Palladino, con una nota inviata all'Asl di Benevento e per conoscenza all'Asia e all'Assessorato all'Ambiente, ha chiesto un'urgente derattizzazione e disinfestazione in città.

"A causa delle elevate temperature di questi giorni, insetti e zanzare proliferano a dismisura come numerosi sono gli avvistamenti di ratti specialmente in alcuni quartieri della città. Sono diverse le segnalazioni dei cittadini pervenute allo scrivente. Pertanto ho sollecitato gli organi preposti ad intervenire con una certa urgenza proprio per la straordinarietà delle alte temperature, sopra la norma per il periodo".