Memoria e/è Impegno Nel trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio Il 13 giugno, alle 16, presso l’Auditorium di Sant’Agostino, all’Università degli Studi del Sannio

“Memoria e/è Impegno”, questo il tema scelto dalla Procura della Repubblica di Benevento, nel trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, in cui perirono i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli uomini delle scorte della Polizia di Stato, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Un momento di riflessione, confronto e memoria si svolgerà il 13 giugno 2022, alle ore 16, presso l’Auditorium di Sant’Agostino, all’Università degli Studi del Sannio.

“Magistrati, uomini e donne delle Istituzioni, studiosi, studenti e cittadini – spiega il procuratore Aldo Policastro - rifletteranno su un momento storico ben presente nella memoria degli italiani, in una giornata che unirà esperienze e testimonianze. Non dobbiamo disperdere la memoria del sacrificio di chi ha pagato con la vita la sua battaglia contro la criminalità organizzata. Non dobbiamo disperdere il loro impegno”.

Il programma prevede i saluti del Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora; del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Luigi Riello; del Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano; del Presidente del Tribunale di Benevento, Marilisa Rinaldi; del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella; del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, Stefania Pavone. L’introduzione sarà affidata al Procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro.

A seguire gli interventi di Isaia Sales, Saggista; di Antonella Marandola, Professoressa Ordinaria di Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi del Sannio. Porteranno iI loro contributo: Assunta Tillo, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Benevento; Annalisa Marino, Ispettore Superiore della Polizia di Stato; Alessandra Varricchio, Capo Scout AGESCI zona Samnium. Concluderà Don Luigi Ciotti, Presidente Nazionale Libera. Modera Francesca Ghidini, Giornalista Rai.