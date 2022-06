Lavori stradali, spostamento temporaneo dell'ecopunto di via Novelli A comunicarlo l'Asia di Benevento

"A causa dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale in via Novelli, di fronte alla casa circondariale, l'ecopunto lì situato sarà spostato da oggi e fino a sabato prossimo, 11 giugno, in località La Vipera". A comunicarlo l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città: "L'azienda si scusa per il disagio e raccomanda agli utenti di osservare l'ordinanza sindacale che vieta lo sversamento dei rifiuti nella giornata di domenica. Da lunedì 13 giugno il conferimento potrà essere effettuato nuovamente presso l'ecopunto di Via Novelli".