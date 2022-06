Covid, i dati aggiornati nei reparti del San Pio di Benevento Diventano 19 i pazienti in degenza positivi al virus, di cui 16 sanniti

I ricoveri nei reparti covid del San Pio restano sotto la soglia delle venti unità, ma il dato complessivo torna a salire. Nelle ultime ventiquattro ore in ospedale si registra il trasferimento in degenza ordinaria di un paziente ormai negativizzato, ma ci sono nuovi ingressi e passa da 18 a 19 il numero complessivo dei posti letto occupati. Si tratta di 16 sanniti e 13 cittadini provenienti da fuori provincia, di cui cinque (come il giorno precedente) che necessitano delle cure del reparto di pneumologia sub-intensiva, dodici invece sono i ricoveri a malattie infettive e due al momento nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso.

Diventano 1859 i pazienti accertati positivi trattati da febbraio presso l'area covid dedicata, 1367 sono residenti nella provincia di Benevento.